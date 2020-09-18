Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики.

«Глава МИД и еврокомиссар в пятницу в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе отметили важность завершения переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве», — сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Кроме этого, собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в том числе транспортировку азербайджанского газа в Европу по «Южному газовому коридору» (ЮГК) и перспективы расширения этого проекта в будущем.

Minval.az