Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки с 6,75 процента до 6,5. По данным банка, нижний предел процентного коридора установлен на уровне шести процентов, а верхний предел процентного коридора оценён в семь процентов.

Как сообщили в ЦБА, данное решение направлено на поддержку совокупного спроса, удерживая инфляцию в целях поддержания макроэкономической стабильности (4±2%) и тем самым ускоряя процесс восстановления экономики. Принятый уровень учетной ставки позволяет контролировать динамику инфляционных процессов в краткосрочном и среднесрочном периоде. Очередные решения по параметрам процентного коридора будут приниматься в краткосрочной и среднесрочной перспективе в зависимости от баланса рисков по инфляции, траектории движения фактической инфляции, международной конъюнктуры и ситуации на валютном рынке.

Следующее решение Правления ЦБА о параметрах процентного коридора будет обнародовано 30 октября.

Minval.az