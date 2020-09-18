Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в нагнетании напряженности в восточной части Средиземного моря.

По словам турецкого министра, действия Парижа приводят к затягиванию урегулирования разногласий в Восточном Средиземноморье. «Макрону лишь снится успех антитурецких шагов», — сказал Акар британскому телеканалу Channel 4.

По словам главы турецкого оборонного ведомства, Макрон уподобляет себя Наполеону, «но совершенно очевидно, что у него на это не хватит сил».

Турецкий министр уверен, что за провокационными действиями главы французского государства лежит стремление отвести внимание общественности от проблем в самой Франции.

Акар подчеркнул, что Турция проводит разведку месторождений углеводородов только на собственном шельфе в восточной части Средиземного моря. «Все действия Анкары основаны на нормах международного права. О попирании чьих-либо прав речи не идет. Турция проводила подобные исследования и раньше, а теперь к этому процессу привлечено судно Oruç Reis»,- цитирует турецкого министра «Анадолу».

По его словам, в настоящее время Oruç Reis проходит плановый техосмотр в порту Антальи и это не означает пересмотра позиции Турции. Все остальные суда Турции продолжают разведку и бурение в заданных секторах, констатировал Акар.

Комментируя выпады Макрона в адрес Анкары, Хулуси Акар отметил, что Турция всегда выступала за мир и диалог, и продолжит использовать свои законные права.

«Постоянные упоминания о санкциях в адрес Турции — часть политики угроз и давления, которая ни к чему не приведет. Мы защищаем свои права и интересы в регионе, и всегда заявляли о готовности к диалогу с Грецией»,- сказал министр.

Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул, что у Евросоюза нет никаких полномочий ставить условия, менять правила или определять границы в Восточном Средиземноморье.

Акар также прокомментировал также ход переговоров военных делегаций Турции и Греции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. «Наши греческие соседи за столом переговоров действуют вяло, затягивая диалог путем выдвижения предусловий, тогда как Анкара всецело поддерживает обсуждения под эгидой Альянса», — сказал министр.

Minval.az