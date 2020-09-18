В июле текущего года из России за рубеж физлица перевели рекордный с октября 2018 года объем средств. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Общая сумма переводов из России в июле составила 837 миллионов долларов. Больше всего денег было отправлено в страны СНГ (686 миллионов долларов), еще 152 миллиона — в страны дальнего зарубежья. На рост повлияли отложенный спрос, который возник из-за карантинных ограничений, и восстановление работы у трудовых мигрантов, считают эксперты.

В апреле общая сумма переводов из России резко сократилась — до 302 миллионов долларов. Причиной стали закрытие границ, приостановка работы многих предприятий и ослабление курса рубля.

Minval.az