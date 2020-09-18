У китайской армии достаточно сил, средств и решимости отстоять суверенитет страны, не допустить объявления Тайванем независимости и иностранного вмешательства во внутренние дела КНР, заявил в пятницу официальный представитель минобороны Китая Жэнь Гоцян.

«У Народно-освободительной армии Китая есть твердая воля, полная уверенность и достаточные возможности для того, чтобы пресекать вмешательство внешних сил и сепаратистские акты, направленные на провозглашение «независимости Тайваня», решительно отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны», — подчеркнул он на брифинге.

Представитель китайского военного ведомства предупредил: «Те, кто играет с огнем, могут доиграться до того, что сожгут сами себя».

Так Жэнь Гоцян прокомментировал сделанное накануне тайваньской администрацией объявление, что замглавы госдепартамента США Кейт Крач 17-19 сентября нанесет визит на Тайвань.

Представитель минобороны КНР отметил, что «Тайвань является священной и неотъемлемой частью китайской территории», а тайваньский вопрос относится к категории внутренних дел Китая.

Он сообщил, что в пятницу Китай начинает военные учения вблизи Тайваня. По его словам, «Это — законные и необходимые действия, направленные на сохранение суверенитета и территориальной целостности государства в нынешней ситуации с Тайванем».

Накануне Китай выразил протест США в связи с тайваньским визитом Крача.

Minval.az