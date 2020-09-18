Азербайджан подтвердил участие в песенном конкурсе «Евровидение-2021», который пройдет в следующем году в Роттердаме (Нидерланды).

Заведующий отделом по связям с общественностью Общественной телерадиовещательной компании Айнура Асимгызы, в песенном конкурсе «Евровидение-2021», которое состоится 18, 20 и 22 мая в Роттердаме, нашу страну будет представлять Efendi, информирует АПА.

Отметим, что право официального вещания конкурса «Евровидения» в Азербайджане принадлежит Общественной телерадиовещательной компании. Руководителем делегации Азербайджана на песенном конкурсе «Евровидение-2021» будет композитор Иса Меликов

Minval.az