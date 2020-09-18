Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что в результате избрания на высший государственный пост растерял всех своих давних друзей.

Об этом он заявил на предвыборном митинге в штате Висконсин.

«Я потерял всех друзей из-за своей должности. У меня были друзья, которые обращались ко мне: «Эй, Дон, давай сходим поужинать». «Окей, хорошо, Ричард, я иду», — поделился Трамп воспоминаниями. — «Эй, Дон, пошли <…>». «Да, Ларри, до встречи», и мы собирались в ресторане в Нью-Йорке».

«Все были расслаблены, можно было замечательно поболтать. Вам не нужно знать, о чем мы говорили, — это не ваше дело. Но мы были расслаблены», — обратился глава Белого дома к избирателям. Он подчеркнул, что, став президентом, лишился возможности «посидеть и выпить» с друзьями, однако сразу оговорился, что не пьет.

«Теперь они звонят мне со словами: «Господин президент, вы не против были бы как-нибудь собраться?» Я им говорю: «Расслабься, мы знакомы 30 лет, зови меня Дональд», — рассказал Трамп, отметив, что такое поведение объясняется «уважением к должности».

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис.

Minval.az