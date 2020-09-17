Министр обороны Индии Раджнатх Сингх призвал Китай добросовестно выполнять достигнутые сторонами договоренности о разведении сил на спорных пограничных территориях в районе Ладакх.

«Индия стремится к мирному урегулированию путем переговоров», — цитирует его слова «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press. Выступая в верхней палате парламента, министр заявил, что Китай нарастил численность войск и вооружений в Ладакхе в нарушение договоренностей, и что это создает напряженность, поскольку Китай пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе посредством агрессивных действий.

Minval.az