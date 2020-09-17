Китайскому миллиардеру, главе туристического и финансового конгломерата HNA Чень Фэню (Chen Feng) решением суда запретили тратить деньги на красивую жизнь из-за долгов компании. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times.

Судебный запрет, в частности, касается полетов первым классом, путешествий на высокоскоростных поездах, отдыха в роскошных отелях и на дорогих курортах. Также бизнесмен не сможет покупать недвижимость или делать дорогостоящий ремонт у себя дома. Под запретом все траты, которые не являются необходимыми для жизни и работы. Чтобы потратить большие суммы, миллиардеру придется получать специальное разрешение, пишет South China Morning Post.

Причиной ограничений стало нарушение HNA мартовского предписания суда, вынесенного по итогам разбирательства с одним из инвесторов финансовой онлайн-платформы Jubaohui (принадлежит компании). В 2018 году жительница Китая купила через платформу два инвестиционных продукта. «Когда она не получила того, что ей причитается по условиям инвестиционного соглашения, она подала на компанию в суд», — пишет The New York Times. По решению судьи HNA должна была в течение 10 дней выплатить ей долг с процентами, однако не сделала этого. В результате к сентябрю 2020 год компания оказалась должна 50 тысяч долларов.

HNA в последний годы переживает тяжелые времена из-за последствий агрессивной политики ее руководства по расширению компании. Как поясняет американское издание, на протяжении многих лет HNA скупала дорогую недвижимость и доли в таких компаниях, как сеть отелей Hilton, Deutsche Bank и авиаперевозчик Virgin Australia. Однако покупки руководство HNA совершало на взятые в долг средства.

В результате у компании сформировалась задолженность в десятки миллиардов долларов, она начала распродавать активы и привлекла внимание китайских властей. Это вызвало обеспокоенность у инвесторов по поводу возможностей HNA обслуживать долги, в результате чего стоимость заимствований на международном рынке для нее резко выросла. Ситуация стала настолько плохой, что компания даже попыталась занять средства у собственных сотрудников, но не добилась успеха.

Еще сильнее HNA подкосил кризис 2020 года, вызванный пандемией коронавируса. Ограничения, введенные ради остановки распространения болезни, ударили по авиаперевозкам. HNA же является владельцем Hong Kong Airlines — третьей по величине авиакомпании Китая.

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