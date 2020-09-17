Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало сравнил президента Александра Лукашенко с советским автомобилем «Москвич-412».

«В 1994 году «Москвич-412» был хорошим автомобилем. Сейчас вряд ли на нём кто-то ездил бы. Теперь мы хотим машины посовременнее, более удобные и технологичные. Рассматривайте Лукашенко как человека своей эпохи, как «Москвич-412», который был нормальной машиной для того поколения, но который совершенно неуместен в 20-й год XXI века», — приводит Postimees слова Цепкало.

По словам Цепкало, «дело не в том, что кто-то стал к нему в оппозицию».

«В обществе возникло естественное желание что-то изменить и двигаться вперёд, не зацикливаясь на прошлом и на сельском укладе», — отметил он.

Minval.az