Представитель эстрадного исполнителя Бориса Моисеева опроверг слухи о нищете артиста.

Как сообщил директор певца Сергей Горох, Моисеев ни в чем не нуждается. «Это все бред. У нас все хорошо!» — цитирует Гороха «Комсомольская правда».

Горох рассказал, что Моисеев получает пенсию в размере 55 тыс. руб., доход от инвестиций и авторские отчисления. Кроме того, Борис Моисеев следит за собой и ходит на светские мероприятия по приглашению друзей.

Ранее о скромном финансовом положении и плохом самочувствии Бориса Моисеева заявляла адвокат Тамара Пухова.

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