Необходимо сконцентрироваться на восстановлении переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова, Россия исходит из того, что сейчас надо сконцентрироваться на восстановлении переговорного процесса, направленного на решение нагорно-карабахского конфликта, в том числе проблемы беженцев и перемещенных лиц в регионе: «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 14 сентября провели консультации по телефону с главами МИД Азербайджана и Армении и передали им предложения посредников относительно дальнейших шагов в контексте нагорно-карабахского урегулирования, включая проведение раздельных встреч тройки с каждым из министров. Мы рассчитываем на положительную реакцию сторон», — заявила она.

Что касается переселения армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана, Захарова отметила, что проверенными данными о реальном количестве ливанских беженцев, переселенных в Нагорный Карабах и на территории вокруг него, Россия не располагает.

Minval.az