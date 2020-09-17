В Шеки на территории, именуемой «Базар», зафиксирован факт массового заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении TƏBİB.

Результаты 13-ти из проведенных на этой территории с 01.09.2020 до сегодняшнего дня тестов на коронавирус оказались положительными. В настоящее время ведется исследование по данному вопросу.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация об эпидемиологической ситуации. В Шеки проводятся профилактические и противоэпидемические работы по ее стабилизации.

Учитывая, что в нынешней ситуации очаг инфекции — рынок, в ближайшие дни может быть рассмотрен вопрос о его временном закрытии с целью проведения профилактических дезинфекционных работ

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