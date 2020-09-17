Дочь президента Польши Анджея Дуды, Кинга, стала его советницей по общественным вопросам.

Кинга Дуда была назначена советницей президента в августе этого года.

«Участница многочисленных международных конкурсов по альтернативным методам разрешения споров. Во время учебы она была председателем научного кружка гражданского судопроизводства в Ягеллонском университете», — говорится в краткой биографии Кинги Дуды на официальном сайте президента Польши.

Лицо на должности советника президента по социальным вопросам не получает зарплаты. Информацию подтвердил в Twitter президент Анджей Дуда.

Minval.az