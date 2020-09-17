Жители Европы закономерно устали от мер безопасности против коронавируса, однако власти европейских стран обязаны взаимодействовать с населением и разъяснять необходимость соблюдать эти меры, заявил глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Эта пандемия столько забрала у нас. Усталость — это нормальное явление, ее нужно понять», — сказал он на брифинге.

Он продолжил, что апатия, особенно среди молодежи, по поводу таких мер как ношение масок и поддержание дистанции, не кажется чем-то необычным. В связи с этим, по его словам, ВОЗ разработал сразу четыре стратегии, как правительствам лучше взаимодействовать с отдельными гражданами и местными сообществами.

«Мы должны постараться понять те барьеры, с которыми они сталкиваются… признать трудности», — пояснил он.

Также Клюге заявил, что в Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом: так, недельный прирост случаев в регионе превзошел показатели марта 2020 года.

Minval.az