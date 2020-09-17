Патриотизм и любовь к родине не измеряются знанием родного языка, сказал ректор Азербайджанского университета языков, народный писатель Азербайджана Кямал Абдулла.

В последнее время в обществе активно обсуждается вопрос, насколько оправдано в Азербайджане наличие общеобразовательных средних школ, обучение в которых ведется на русском языке.

В Азербайджане, по мнению Кямала Абдуллы, должны работать школы не только на русском, но и на других иностранных языках.

«Мы являемся независимым государством и для собственного развития налаживаем определенные связи со всем миром, близкими соседями и дальними странами, а значит, в Азербайджане должны быть школы и живущих далеко от нас носителей португальского, индонезийского языков», – цитирует его слова Sputnik Азербайджан.

Члены азербайджанского общества должны сами делать свой выбор, и такой путь – самый демократичный, отметил ректор, добавив, что данный вопрос вообще не должен быть темой обсуждения. По его мнению, патриотизм и любовь к родине не измеряются знанием родного языка: «Я учился в Москве. И там я видел, что азербайджанцы, закончившие школу на русском языке, защищали интересы Азербайджана не меньше, чем те, что учились в школе на азербайджанском. И этого забывать нельзя!»

Первостепенное значение имеет воспитание, которое человек получает дома, оно все и определяет. «При этом, на каком бы языке мы ни получали образование, если мы остаемся азербайджанцами, никакой проблемы нет. Этими разговорами мы только показываем свою слабость — мол, если вдруг мы будем учиться на русском языке, перестанем быть азербайджанцами. Но на самом деле все не так», — заявил он.

Minval.az