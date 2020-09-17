Бывшая модель и актриса Эми Доррис обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах в 1997 году, пишет газета Guardian.

Доррис в интервью газете рассказала, что Дональд Трамп приставал к ней у туалетной комнаты в своей VIP-ложе на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке 5 сентября 1997 года. На тот момент ей было 24 года, а Трампу — 51.

По ее словам, Трамп трогал ее по всему телу и держал с такой силой, что девушка не могла вырваться. В интервью Доррис сравнила действия президента с осьминогом.

«Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто… казалось, что меня обнимал осьминог. Я знаю, что еще несколько человек говорили подобное», — рассказала она.

Издание отмечает, что актриса подкрепила свой рассказ билетами с мероприятия и фотографиями с Трампом, также ее слова подтвердили еще несколько человек.

Эми Доррис заявила, что она намеревалась публично рассказать об инциденте в 2016 году, когда несколько женщин выступили с подобными обвинениями перед прошлыми президентскими выборами, однако не решилась из-за опасений, что это может навредить ее семье.

Ранее не менее 20 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. Одним из самых громких стало дело порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Однако Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ее иск против президента США Дональда Трампа за клевету.

Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году он извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками за интимные места, поскольку он «звезда».

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