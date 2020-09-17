На Ляховских островах России обнаружена необычная находка: туша вымершего пещерного медведя, которая благодаря вечной мерзлоте отлично сохранилась.

По данным издания Siberiantimes, сохранились нос и зубы животного, и даже его внутренние органы.

Ученые считают, что этот медведь умер примерно 22-39,5 тысяч лет назад. Тушу животного обнаружили оленеводы, которые обратились к специалистам.

До этого времени ученым удавалось найти только скелеты пещерных медведей. Самцы этих животных могли весить до одной тонны, то есть, примерно на 200-250 килограммов больше, чем их современные братья.

Вместе с тем, углеродное датирование и генетический анализ находки еще не проводились.

Находка имеет историческое значение мирового масштаба — ранее подобных открытий не было. Тушу медведя передали ученым Северо-Восточного федерального университета в Якутске, который является одним из передовых в исследованиях вымерших шерстистых мамонтов и носорогов. К проведению исследования планируют привлечь других российских и иностранных коллег.

Пещерный медведь (Ursus spelaeus) — это доисторический вид или подвид, который жил в Евразии в средний и поздний плейстоцен и вымер около 15 тысяч лет назад.

Согласно грубым предварительным предположениям, найденный медведь мог жить в Каргинском межледниковом периоде (это был период от 22 тысяч до 39,5 тысяч лет).

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