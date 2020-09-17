Позиции Турции и России по сохранению режима прекращения огня и продвижению политического процесса в Ливии несколько сблизились в ходе последних переговоров по ливийскому вопросу.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью одному из местных телеканалов.

По словам министра, Турция и Россия находятся по разные стороны конфликта. «Анкара поддерживает признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС), а Москва – на другой стороне», — пояснил Чавушоглу.

Глава дипломатии подчеркнул, что Анкара выступает за долгосрочный мир и политическую договоренность по Ливии.

Чавушоглу дал высокую оценку заявлению главы ПНС Файеза ас-Сарраджа, заявившего о готовности покинуть свой пост.

«Две стороны в Ливии на сегодня обсуждают режим прекращения огня. В случае достижения политически обязывающего соглашения, Саррадж готов уйти в отставку для проведения выборов в Ливии. Он заявляет о готовности уйти во имя своей Родины. Речь о незамедлительной отставке не стоит», — сказал турецкий министр.

Minval.az