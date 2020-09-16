Певица Анита Цой рассказала о том, что десять лет носила в теле личинку австралийского паразита.

По словам Цой, насекомое укусило ее, и сперва место укуса чесалось, а через несколько месяцев на спине в месте укуса начала формироваться личинка. Цой узнала, что это насекомое кусает крупный рогатый скот и откладывает личинки под кожу. Удалять паразита было нельзя, потому что он мог попасть в кровь, а из-за особенностей организма формировалось насекомое дольше, чем у животных — на протяжении десятилетия. «То застывал на несколько месяцев, то ходил ходуном под кожей», — цитирует Цой «Газета.ру».

Врачи ждали, пока личинка обрастет твердым коконом. После этого новообразование размером с куриное яйцо удалили. Анита Цой заспиртовала насекомое и оставила себе на память. По ее словам, оно похоже на муху.

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