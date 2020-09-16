Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.
«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% годовых», — говорится в сообщении ФРС.
Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.
«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% годовых», — говорится в сообщении ФРС.
Дата: 2020/09/16 22:37
Раздел: Экономика
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