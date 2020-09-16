Евродепутаты хотят предложить внести граждан России в список санкций по Беларуси, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующей резолюции.
Евродепутаты хотят предложить внести граждан России в список санкций по Беларуси, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующей резолюции.
Дата: 2020/09/16 17:08
Раздел: Мир
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