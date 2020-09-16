Один из наблюдательных пунктов ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации подвергся в среду нападению сторонников Башара Асада.

Об этом сообщили в Министерстве национальной безопасности Турции.

Согласно сообщению, подстрекаемые режимом Башара Асада группы гражданских лиц, попытались приблизиться к семи наблюдательным пунктам ВС Турции (за номером 3,4,5,6,7,8 и 9) на северо-западе Сирии.

Причем наблюдательный пункт номер 7 подвергся нападению.

Благодаря своевременным действиям турецких военных, участники провокаций разошлись.

Потерь среди персонала ВС Турции и материального ущерба нет.

Minval.az