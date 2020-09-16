Американская хип-хоп и рэп-исполнительница, актриса и телезвезда Карди Би (настоящее имя Белкалис Алманзар) подала на развод с мужем и коллегой по музыкальной сцене — рэпером Offset (настоящее имя Киари Сефус) после трех лет брака. Судебное слушание по делу назначено на 4 ноября, пишет BBC.

27-летняя Карди Би и 28-летний Offset тайно сыграли свадьбу в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года у них родилась дочь Калчер, а спустя какое-то время звезда объявила, что они с мужем больше не вместе. Певица расставалась с супругом, уличив его в изменах.

Артистка назвала брак безвозвратно разрушенным и исключает возможность воссоединения.

Карди Би требует опеки над дочерью. Она также хочет справедливо разделить их с мужем семейное имущество и решить вопрос выплаты алиментов.

Minval.az