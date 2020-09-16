Эксперты NASA и американского метеорологического агентства NOAA подтвердили, что Солнце вступило в новый солнечный цикл, который, по теории швейцарского астронома Рудольфа Вольфа, продлится 11 лет. Активность светила начала расти после минимума, пришедшегося на декабрь 2019 года, сообщается на сайте NASA.

Активность Солнца проявляется в виде большого количества пятен — зон с мощными магнитными полями — рентгеновских вспышек и выбросов плазмы в солнечной короне. Ученые заметили, что в начале каждого нового цикла пятна возникают ближе к полюсам Солнца, и постепенно опускаются к экватору.

Нынешний цикл, утверждают ученые, будет спокойным, поскольку наблюдения показали, что с 2018 года идет долгосрочная тенденция к снижению активности со стороны Солнца. Однако при этом специалисты не исключают вспышек, которые могут доставить нам проблемы – ухудшение самочувствия, сбои в работе наземных приборов связи и аппаратуры космических аппаратов и т.п.

«За последние восемь месяцев активность Солнца постепенно росла, что свидетельствует о том, что мы перешли в 25-й солнечный цикл. Он, по расчетам, обещает быть таким же по силе, как предыдущий, 24-й. Максимальная солнечная активность ожидается в июле 2025 года, пиковый показатель достигнет 115 солнечных пятен», — утверждают специалисты.

Minval.az