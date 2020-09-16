После переселения ливанских армян на территорию оккупированного Нагорного Карабаха, руководством Армении здесь же были размещены «силы специального назначения» террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК).

Ранее сообщалось, что Ереван, продолжая деятельность по изменению демографической ситуации на оккупированных территориях Азербайджана, после взрыва в Бейруте разместил более сотни ливанских армян в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих районах. В 2009 году во время сирийской войны здесь же были размещены армяне из САР, и в дальнейшем заселение продолжилось.

Как пишет турецкое издание Cumhuriyet, премьер-министр Армении Никол Пашинян, продолжая политику по изменению демографического ландшафта оккупированных территорий Азербайджана, также усиливает военную составляющую оккупационного присутствия в Нагорном Карабахе. Со ссылкой на собственные источники в сфере региональной безопасности, издание отмечает, что «силы специального назначения» террористической организации РПК были переброшены сюда для подготовки «новой волны атак». Кроме того, авторы публикации поясняют, что около 250 солдат из Армении были отправлены в Сирию для вхождения в ряды террористов PYD/YPG.

Далее отмечается, что, по словам бывшего посла Ирана в Азербайджане Афшара Сулеймани, переселение ливанских армян в Нагорный Карабах – это лишь «видимая часть айсберга», так как за последние два месяца сюда были переброшены сотни террористов РПК из Ирака и Сирии.

Также в публикации говорится о том, что сотрудничество между армянскими военными и РПК было налажено при посредничестве Франции.

Как отметил в беседе «Вестником Кавказа» военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, стоит ожидать, что переброска в Карабах курдов вызовет негативную реакцию Азербайджана и Турции, как и любые другие попытки изменения этнического состава. «Перемещение каких бы то ни было людей в Карабах будет воспринято плохо и Азербайджаном, и Турцией. При этом надо отметить, что вряд ли большая масса какого-либо народа захочет селиться в Карабахе, поскольку жить там непростая», — прежде всего сказал он.

«Кстати, курды на Кавказе уже есть, их довольно много живет в Грузии, особенно в Тбилиси, и среди них немало сторонников Рабочей партии Курдистана. Но вряд ли курды захотят поехать в Карабах – им скорее интереснее попасть в более цивилизованное место, в Европу, например, где жизнь полегче, чем в Армении и Карабахе. Те, кто туда и в самом деле переедут, будут содействовать дальнейшему взаимному напряжению отношений между Ереваном и Баку, Ереваном и Анкарой», — подчеркнул Павел Фельгенгауэр.

В целом, группы боевиков, много лет воевавших в Сирии, теперь будут представлять угрозу всему макрорегиону, готовые участвовать в любых конфликтах за деньги. «Там скопилось очень много боевиков, особенно иностранных, в том числе, в пределах лагерей для беженцев из районов, что контролируются правительством Асада. Некоторые уже выбрались из Сирии в соседние страны, есть оставшиеся на сирийской территории, в частности, в Идлибе. В целом, эти люди в дальнейшем будут представлять большую серьезную проблему», — заключил военный обозреватель.

Minval.az