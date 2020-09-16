Военно-морские силы США и НАТО провели совместные учения в Черном море. Об этом информирует шестой флот Соединенных Штатов.

«После операций в Адриатическом море подразделения ВМС США и НАТО 15 сентября 2020 года снова провели совместную морскую и воздушную учебную миссию в Черном море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в маневрах приняли участие американский эсминец «Рузвельт», самолет-разведчик ВМС США P-8 и базирующийся в ФРГ самолет НАТО E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.

Как сообщается, конечная цель маневров — усовершенствование совместных оборонных действий для лучшей защиты кораблей ВМС США.

Minval.az