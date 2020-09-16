16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей в северо-восточном направлении границы смертельное огнестрельное и осколочное ранение получил контрактный военнослужащий, младший сержант Овик Тамазян.
Об этом сообщили в Минобороны Армении.
16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей в северо-восточном направлении границы смертельное огнестрельное и осколочное ранение получил контрактный военнослужащий, младший сержант Овик Тамазян.
Об этом сообщили в Минобороны Армении.
Дата: 2020/09/16 14:42
Раздел: Новость
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