Американская певица Мадонна станет режиссером и сценаристом фильма-автобиографии.

Производством картины, посвященной карьере поп-звезды, займется компания Universal Pictures. Название и сроки выхода ленты пока не разглашаются.

Соавтором сценария выступит американская писательница Брук Бьюзи-Морио, известная под псевдонимом Диабло Коуди. В 2008 году она была удостоена «Оскара» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Джуно».

«Я хочу рассказать о том, каким потрясающим путешествием стала для меня жизнь артиста, музыканта, танцора и человека, который пытается идти в этом мире своей собственной дорогой, — говорится в заявлении Мадонны на ее официальном сайте. — В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство сохраняло жизнь. Есть еще так много нерассказанных и вдохновляющих историй — и кто их лучше всего расскажет, как не я сама».

Minval.az