Военно-воздушные силы (ВВС) США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) в условиях секретности провели летные испытания Х-самолета, пишет Defence News.

«Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабный демонстрационный летный образец, и мы побили все рекорды в этом деле. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше», — приводит издание заявление директора ВВС Соединенных Штатов по закупкам Уилла Ропера.

Defence News отмечает, что программа NGAD засекречена, а руководитель, скорее всего, имел ввиду летные испытания демонстратора технологии шестого поколения, в частности, беспилотного или пилотируемого летательного аппарата, возможно, прототипа истребителя шестого поколения.

По словам Ропера, решение по программе может повлиять на бюджет 2022 финансового года, а само производство самолета может быть запущено «довольно быстро». Издание отмечает, что программа NGAD может «встряхнуть» американский военно-промышленный комплекс, в частности, привести к созданию новой аэрокосмической компании.

The Drive отмечает, что в действительности Ропер мог иметь ввиду цифровую инженерию. «Последними известными прототипами американских истребителей, которые поднялись в воздух, были Boeing X-32 и Lockheed Martin X-35, которые участвовали в программе Joint Strike Fighter еще в начале 2000-х годов», — напоминает издание.

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