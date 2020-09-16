За заслуги в развитии связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Фархад Ахмедов награжден орденом «Достлуг».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
За заслуги в развитии связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией Фархад Ахмедов награжден орденом «Достлуг».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2020/09/16 11:46
Раздел: Новость
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