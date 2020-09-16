Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучший сериал года. Им стало шоу «Хранители». Сериал победил в четырех номинациях, пишет Deadline.

«Хранители» — драматический сериал, который является продолжением одноименной серии комиксов 1987 года, созданной Аланом Муром и Дэйвом Гиббонсом. Его создателем для HBO выступил Деймон Линделоф, который также является сценаристом и исполнительным продюсером.

«Хранители» стали лучшими в номинациях Сериал года, Выдающийся телефильм или минисериал, Выдающийся новый сериал, а также актриса Реджина Кинг, исполнительница роли детектива Анджелы Абар, была отмечена за «личные достижения в драме».

Премьера сериала, состоящего из девяти эпизодов, состоялась 20 октября 2019 года.

Победителем в категории Выдающийся драматический сериал стал проект «Наследники». Шоу Schitt’s Creek названо Выдающимся комедийным сериалом.

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