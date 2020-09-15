Компания Facebook объявила о создании платформы, где пользователи могут получить «актуальную и основанную на фактах» информацию об изменении климата.

«Один из главных уроков, который мы извлекли из пандемии COVID-19, заключается в том, насколько широки возможности Facebook в предоставлении людям достоверных, экспертных советов и информации во время глобального кризиса. Теперь мы применяем аналогичный подход к климатическому кризису, запуская информационный центр климатологии на Facebook, чтобы люди могли получить актуальную и соответствующую фактам информацию о климате», — приводит «Прайм» пресс-релиз Facebook.

Информационный центр климатологии представляет собой специальное пространство на Facebook, где собраны данные ведущих климатических организаций и информация о практических шагах, которые люди могут применять в повседневной жизни «для борьбы с изменением климата».

В частности, в центре будут представлены данные и статистика, предоставленные Межправительственной группой экспертов по изменению климата при ООН (IPCC), Национальным управлением океанических и атмосферных исследований при министерстве торговли США (NOAA), Всемирной метеорологической организацией (WMO) и другими ведомствами и организациями.

Работа центра будет запущена во Франции, Германии, Великобритании и США, позже он заработает в других странах, сообщается в пресс-релизе.

Minval.az