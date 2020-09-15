Об отношениях между Украиной и Россией еще «очень рано говорить», смысл этого слова потерян. Такое мнение во вторник, 15 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Австрию.

«К сожалению, мы потеряли это слово (отношения). И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины», — сказал он, отвечая на вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский добавил, что раньше украинцы и россияне называли друг друга «братьями и сестрами», и между странами были прекрасные отношения.

«А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня – нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что «между нами», — приводит его слова «Корреспондент».

При этом Зеленский отметил начала диалога между руководством Украины и РФ, что позволило вернуть удерживаемых граждан и установить перемирие на Донбассе.

«Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу «отношений» нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить», — добавил он.

Minval.az