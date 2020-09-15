Сценарист «Ну, погоди!» раскритиковал новый образ Волка из перезагрузки популярного мультфильма.

Он заявил, что сценаристы нового мультфильма могли придумать своих персонажей и «играть» с ними. «Они даже нас не позвали. Может, мы с Курляндским могли бы что-то сделать. И кроме всего прочего они решили от нас откупиться какой-то крохотной суммой: от меня, от Курляндского, от сына Хаита… Забирают все права навечно. Ту сумму, которую они мне предлагают, я бы им заплатил из своих денег, только чтобы они не делали ничего», — приводит его слова издание «Подъем».

«По-моему, это чудовищно», — оценил он новые образы персонажей «Ну, погоди!».

Первую серию трехмерной перезагрузки студия покажет зимой 2020 года, всего в мультфильме будет 52 эпизода. В сериале также появятся барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Волка аниматоры перерисовали после того, как первые варианты внешности животного были раскритикованы в Сети.

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