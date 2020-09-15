Русский язык — язык межнационального общения, его должны знать на всем евразийском пространстве, заявила заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор Жибек Сыздыкова.

Свою уверенность в том, что знание русского языка является необходимостью на пространстве Евразии, эксперт пояснила тем, что информация зачастую поступает через русскоязычные каналы, а перевести многие новости, открытия или события на другие языки очень непросто.

«Русский язык нужен всем на постсоветском пространстве, поскольку нужно держать руку на пульсе в век информации, когда все очень быстро меняется», — приводит «Спутник» слова Сыздыковов.

По ее словам, в современном мире человек должен знать несколько несколько языков на разных уровнях: один — как разговорный, второй — для работы, третий — как литературный.

«Если человек знает только один или два языка, то он становится беднее», — добавила Сыздыкова.

Русский язык — это потенциал, ключ к тому, что происходит в мире, подчеркнула профессор.

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