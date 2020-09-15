Бывший российский вице-премьер Альфред Кох высказал мнение, что российские власти хотели убить российского оппозиционера Алексея Навального, а не просто напугать.

«Да, конечно, задача была убить. Спасся он только потому, что летчики приняли решение об экстренной посадке, потому что «скорая» встретила, сразу вкололи атропин. Это спасло его. Об этом все газеты написали – и здесь, в Германии, и в России. Абсолютно понятно на бытовом уровне, что случилось. Врачи двое суток пытались его убить, но организм оказался крепким и ничего не вышло. Теперь они делают вид, что никакого яда не обнаружили. Почему не получилось? Потому что руки из одного места растут у наших специалистов. Они могут только невинных хватать, шантажировать бизнесменов, чтобы деньги вымогать, а такого рода сложные операции они уже в который раз проваливают. И хорошо, что проваливают. И слава богу, что руки у них из одного места растут», – приводит «Гордон» слова Коха.

По его мнению, после подобных провалов российские спецслужбы должны понять, что не в состоянии проводить подобного рода операции.

«Их шефы должны уже наконец понять, что за качество материала, которым они управляют в этих спецслужбах, и ограничить свои амбиции в применении этих спецслужб. Сами понимаете: без конца занимать позицию «мы тут ни при чем» уже невозможно», – отметил бывший российский вице-премьер.

Он считает, что Навального решились отравить именно сейчас, поскольку он находился в командировке в Сибири, где расположен завод, на котором могли производить вещество нервно-паралитического действия «Новичок».

«Почему именно сейчас? У меня есть масса идей на этот счет. Самая простая – применялся бинарный яд. То есть яд, который состоит из двух неядовитых веществ, и они смешиваются буквально перед применением. Эти два вещества очень нестабильны и быстро утрачивают свои качества. Поэтому его нужно применить рядом с местом, где он был произведен. По общему мнению, производился он в Новосибирске, в этом [научно-производственном] объединении «Вектор». Соответственно, как только Навальный оказался в зоне досягаемости Новосибирска, тут же его применили. Это одна из тех версий, которая мне кажется логичной», – сказал Кох.

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