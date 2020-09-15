Азербайджано-иранские отношения не вчера созданы, чтобы их можно было подпортить дезинформацией.

Об этом заявил на пресс-конференции новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, отвечая на вопрос журналистов о поставках Россией вооружения Армении через территорию Ирана.

«Наша позиция по вопросам в регионе ясна. У нас нет никаких препятствий для развития наших отношений с Азербайджаном. Вместе с тем, мы также имеет обычные соседские отношения с Арменией. Иран никогда не позволит, чтобы против соседнего, дружеского и мусульманского Азербайджана проворачивали какие-либо дела. Лично сам в Иране разбирался в этом вопросе. Мы отрицаем поставки через территорию Ирана в Армению против Азербайджана. Как нам заявили, и как сказал глава министерства обороны России были какие-то строительные поставки»,- цитирует Мусави «Репорт».

Дипломат также отметил, что необходимо с крайней осторожностью относится к подобной, «чаще всего провокационной информации».

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время рабочего визита в Баку накануне, 25 августа, что действия Москвы не направлены против Азербайджана.

Глава военного ведомства отметил, что Россия ведёт на своей 102-й базе в Армении строительство социальных объектов: «С этим связана некая незначительно активность. И вторая часть — призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот».

Объяснения Шойгу не удовлетворили официальный Баку.

Minval.az