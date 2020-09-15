Азербайджанская шахматная команда «Друзья Вугара Гашимова» одержала победу над армянским «Араратом» в финале командного онлайн-турнира, организованного на портале Lichess, пишет Sputnik Азербайджан.

В финальном матче онлайн-командного турнира по шахматному буллету (контроль одна минута с добавлением одной секунды после каждого хода) команда «Друзья Вугара Гашимова» нанесла поражение армянскому клубу со счетом 380:307 и стала победителем соревнования, носившего пилотный характер.

Турнир стартовал 31 августа и проходил в течение последних двух недель. Команды, в состав которых входили по 15 шахматистов, сначала выступили в отборочном туре, в котором разыграли путевки в четвертьфинал. Азербайджанская команда, в составе которой играли такие шахматисты, как Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Заур Мамедов, Ниджат Абасов, Вугар Расулов, Мисреддин Искендеров и другие, в четвертьфинале обыграла клуб из Сербии, а в полуфинале нанесла поражение американским шахматистам.

Наибольшее количество очков в составе команды «Друзей Вугара Гашимова» в финальном матче набрал Рауф Мамедов, в его активе 54 балла. Ранее Рауф Мамедов стал победителем одного из квалификационных онлайн-турниров Banter Series, в котором в финале обыграл представителя Норвегии Арьяна Тари. Благодаря этому Мамедов отобрался в основной турнир, в котором также выступят ведущие шахматисты мира, в их числе чемпион мира Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Александр Грищук, Теймур Раджабов, Аниш Гири и другие.

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