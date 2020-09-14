Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Беларусь может «получить что-то вроде майдана».

«Люди борются за мир и демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Власти жестоко обходятся со многими демонстрантами. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани», — сказал Зеленский, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на Wiener Zeitung.

Украинский лидер полагает, что майдан в республике случится, в случае если государство откажется от диалога с народом.

Политик также отметил, что он не видит «символического лидера», вокруг которого могли бы сплотиться люди в Беларуси.

«В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее», — подчеркнул Зеленский.

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