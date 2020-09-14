Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл подала в суд на бывшего возлюбленного — российского миллиардера Владислава Доронина, пишет «Спутник» со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что 50-летняя Кэмпбелл требует от бизнесмена вернуть ей вещи, которые сейчас находятся в его владении.

«Дело не только в деньгах — для них это игра. Все дело в любви к власти», — рассказал общий друг бывшей пары.

Ранее представитель бизнесмена Пол Оконнор III заявил, что Доронин требует от Наоми возвращения долгов, он хотел решить все финансовые вопросы в частном порядке, но все попытки оказались тщетными. Поэтому Доронин решил подать иск в суд. Сумма долга не уточняется.

Кэмпбелл и Доронин начали встречаться в 2008 году, а через пять лет расстались. Бизнесмен делал ей роскошные подарки, например, дом в форме символа Глаза Гора на острове Клеопатры в Турции.

Minval.az