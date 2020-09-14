Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о выдержанном уроке, говоря о политическом кризисе в республике. Трансляция брифинга доступна на YouTube.

«Вы доказали, что белорусские границы — это границы Союзного государства, и никому не позволено возле них «бряцать» оружием», — сказал Лукашенко.

Лукашенко поблагодарил российского президента за поддержку после выборов: «Друг познается в беде». Он сказал, что пока протестующие «не перешли красных линий», однако белорусское руководство извлечет уроки из сложившейся ситуации. «Эти события показали, что нам надо сотрудничать со старшим братом по всем вопросам», — сказал президент.

Он также напомнил, что страны НАТО проводили военные учения у границы Беларуси во время протестов. Лукашенко предложил спланировать совместные учения с Россией «на годы вперед» и «не оглядываться на то, что нам скажут». «Нам нужно не допустить ошибок Великой Отечественной войны», — сказал президент, напоминая, что во время войны немецкая армия «гнала [белорусскую] до Смоленска». Путин согласился, что такой план учений нужен.

Путин подчеркнул, что считает Беларусь ближайшим союзником, и Россия остается приверженной всем договоренностям с Беларусью, включая по ОДКБ и Союзному государству. Он сообщил, что Беларусь первой получит российскую вакцину от COVID-19. Также лидеры договорились о кредите на 1,5 миллиарда долларов.

Российский президент также заявил, что белорусы сами, без подсказок извне, должны разобраться в ситуации в стране. Путин также посчитал предложение Лукашенко внести поправки в белорусскую Конституцию «логичным и своевременным».

Minval.az