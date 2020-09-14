Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россию ждёт белорусский сценарий. По его словам, после нынешних выборов, в которых повсюду победила одна партия, «многих уже тошнит».

«Хабаровск вышел на улицы, вся Беларусь восстала — примеры перед глазами, а никаких мер, чтобы это предотвратить по всей России, не принимается. Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, в стране 20-й раз подряд правительственная партия получает большинство на выборах, однако на следующий день люди не могут с улыбкой выйти на улицу.

13 сентября в России прошёл единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня состоялись в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоялись довыборы депутатов Госдумы. В 21:00 последние избирательные участки на территории страны были закрыты.

Ранее Жириновский заявил, что Россия поражена четырьмя заболеваниями. По его словам, названия этих заболеваний — Украина, Беларусь, Михаил Ефремов и Алексей Навальный. Политик считает, что порядок в головах россиян не наступит, пока не получится вылечить эти «вирусы». Жириновский также отметил, что всё может закончиться «беспорядком в желудках», а после и ноги «пойдут в другую сторону».

Minval.az