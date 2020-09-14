Запуск на территории Сумгайытского химпропарка предприятия по производству сигарет позволило Азербайджану сэкономить 300 млн манатов на импорте данной продукции, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы должны стремиться сохранить положительное сальдо в экспортно-импортных операциях. Поэтому необходимо создавать предприятия, ориентированные на экспорт и на импортозамещение. Здесь действует фабрика по производству сигарет и статистика показывает (…), что после ее ввода в строй мы сэкономили 300 млн манатов», — заявил президент в понедельник на открытии Центра профессионального образования на территории СХПП.

Президент призвал владельцев фабрики стремиться запустить вторую, третью линии с целью увеличения производства и экспорта. «В будущем я вижу эту фабрику исключительно как экспортоориентированную, (…) мы также должны наращивать внутреннее производство табака, что придаст толчок развитию сельского хозяйства», — подчеркнул он (все цитаты по «Интерфаксу»).

И. Алиев также подчеркнул, что государство должно продолжать оказывать поддержку предпринимателям, которые намерены наладить в Азербайджане производство продукции импортозамещения.

«Безусловно, когда-то наши нефтяные месторождения иссякнут. Правда, мы в ближайшем будущем введем в эксплуатацию новые месторождения нефти, газа с целью сохранить стабильную добычу. Однако, неизбежен процесс естественного сокращения добычи с блока Азери-Чираг-Гюнешли, являющегося основным источником нашего дохода. Возникшую пустоту мы должны восполнить за счет ненефтяного сектора. Чтобы сохранить положительную динамику платежного баланса, нам нужно производство высококачественной экспортной продукции, предприятий, приносящих валюту», — добавил глава государства.

Minval.az