Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Турция и Азербайджан проводят «активные военные приготовления». Об этом он сказал во время совместного брифинга с главой МИД Египта Самехом Шукри.
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Турция и Азербайджан проводят «активные военные приготовления». Об этом он сказал во время совместного брифинга с главой МИД Египта Самехом Шукри.
Дата: 2020/09/14 15:01
Раздел: Новость
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