Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что актер отправится в колонию за друга, взяв чужую вину на себя.

В интервью «Собеседнику» юрист впервые рассказал о настоящем виновнике смертельного ДТП на Смоленской площади. Журналист издания назвала Пашаеву трех самых близких друзей Михаила Ефремова — Иван Стебунов, Сергей Гармаш и Никита Высоцкий. На это адвокат заявил: «Один из них его и подставил! И точка! Все, тему сменили, я вам ответил».

Пашаев назвал Ефремова «достойным мужиком». «Вот он настолько достойный мужик, вы не поверите. Я на эти темы с ним неоднократно разговаривал. Он сказал: «Я не собираюсь выдавать друзей», — добавил Пашаев.

После приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева. В настоящее время семья ищет ему нового адвоката.

Пресненский суд Москвы назначил актеру восемь лет колонии по делу о смертельном ДТП.

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