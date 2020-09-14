Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила сожаление, что президент России Владимир Путин решил вести диалог с Александром Лукашенко, а не с «беларусским народом». Обращение Тихановской было опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой».

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом», – говорится в сообщении.

14 сентября Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Встреча будет проходить в закрытом формате.

Minval.az