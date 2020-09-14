В Греции сотни протестующих на острове Лесбос у временного лагеря Кара Тепе провели акцию протеста, потребовав распределения в другие страны ЕС.

ногие беженцы из фактически уничтоженного пожаром лагеря Мория не хотят переселяться в другой лагерь и вообще оставаться на острове Лесбос. Люди устроили акцию протеста у начавшего работу временного лагеря Кара Тепе, расположенного на этом же острове.

Между тем, греческий министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис заявил, что новый лагерь будет полностью заселен в ближайшие пять дней. Этот объект рассчитан на 3000 человек, но пока принял около 500.

Напомним, 9 и 10 сентября два пожара практически полностью уничтожили Морию – крупнейший в Евросоюзе лагерь для беженцев, расположенный на Лесбосе. По оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в результате около 11 500 человек, включая 4000 детей, остались без крова и на протяжении нескольких дней вынуждены ночевать под открытым небом.

Лагерь, изначально рассчитанный всего на 2800 жителей, был переполнен уже несколько лет. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе объект закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования коронавирусом. Инфекцию выявили у нескольких десятков человек.

Minval.az