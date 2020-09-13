Сенатор Алексей Пушков заявил, что возрождение России после 1990-х годов в качестве геополитического соперника США вызывает у Вашингтона истерическую реакцию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на появление заявлений о якобы «российском вмешательстве» в грядущие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки.

По мнению сенатора, у США снова проявляется «российский синдром».

«Это болезненная, истеричная, но очевидная реакция на возросшую роль России в мировых делах, на возрождение, казалось бы, поверженного в 1990-х геополитического соперника. Новое издание панического лозунга «Русские идут!» времен холодной войны», — написал Пушков.

Он также выразил мнение, что причиной внутреннего кризиса в США может быть только обострение противоречий в стране. При этом Россия «здесь ни при чем», указал политик.

«И что такого ложного можно сказать о сегодняшних США, где всё на поверхности? И безудержный конфликт элит, и ненависть полиции к черным, а черных — к белым, и заговоры против Трампа, и убийства в ходе погромов», — заявил Пушков.



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