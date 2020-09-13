Актриса Кристина Асмус обратилась к своим подписчикам в «Инстаграме» с просьбой о помощи. Артистке нужен был совет, касающийся её самочувствия.
— Молю! Помогите! Голоса нет вообще! Больно даже шептать, — написала Асмус в посте.
Она отметила, что сорвала голос на ежедневных репетициях в театре, однако ей предстоит важная съёмка. Возможности переозвучить запись, по словам Асмус, у неё не будет.
Поклонники поддержали артистку и посоветовали ей пить тёплое молоко с мёдом и маслом, а также порекомендовали молчать, соблюдать голосовой покой и обратиться к фониатру или лору.
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Молю!!!! Помогите!!!! 🙏🏻❗️ Голоса нет вообще!! 😭🥴 Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съемка, где нет возможности переозвучить 😱 Советы, лайфхаки, личные истории, комментарии в стиле «а попа хде?», ну или просто лайки — приветствуются ))) 💋